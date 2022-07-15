Названы два ранних признака инфаркта и инсульта

Главное: Инфаркт и инсульт можно распознать за несколько дней. Среди признаков – посиневшие губы.

Детали: Российский кардиолог Мария Лопухина рассказала о ранних признаках инфаркта и инсульта, которые можно выявить за несколько дней. Ее цитируют местные СМИ.

Сообщается, что инфаркт может сопровождаться острыми болями в области груди, болью в шее, челюсти и спине.

Она поведала: «Стоит насторожиться, если у человека посинели губы, так как цианоз появляется, когда организму из-за сбоев в работе сердечной мышцы или проблем с сосудами не хватает кислорода».

Медик информировала: «При подозрении на инсульт необходимо попросить человека улыбнуться, если при улыбке проявляется асимметрия лица, требуется экстренная помощь медиков».

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