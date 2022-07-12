Испания готова передать Украине танки и БТР

Главное: Испания приняла решение передать Украине тяжелую бронетехнику. Речь идет о десяти Leopard 2A4 и двадцати БТР M113, которые находятся в разном состоянии и потребуют модернизации.

Детали: Министерство обороны Испании открыто для переговоров о возможной передаче Украине десяти боевых танков Leopard 2A4 и двадцати бронетранспортеров M113, которые находятся на хранении. Об этом сообщило издание Infodefensa со ссылкой на источники.

В настоящее время изучается вопрос передачи военной техники, «как хранящейся и неиспользуемой, так и неактивной» в ответ на неоднократные запросы Киева, вызванные военной агрессией Москвы.

Отмечается, что как только Leopard 2A4 и M113 перейдут в собственность Украины, правительство Владимира Зеленского будет финансировать их обновление и модернизацию на территории Испании за счет средств Европейского фонда мира ЕС.

Для этого необходимо будет подписать контракты с испанскими компаниями.

По предварительным данным, стоимость операции составит от 5 до 15 миллионов евро с учетом ремонта и транспортировки, а также обучения экипажей. Эта сумма не включает плату за саму технику, которая будет подарена Мадридом или продана по символической цене.

Как пишет Infodefensa, передача танков и БТР Украине подразумевает предварительное одобрение Германии и США, что необходимо для изменения конечного пользователя указанных систем оружия.

До сих пор Испания доставляла в Украину боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение.

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