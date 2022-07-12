На Харьковщине начали загадочно исчезать коллаборанты

Главное: Предатели, которые перешли на сторону российских захватчиков, начали бесследно исчезать. Подобные случаи фиксируют на временно оккупированной части Харьковщины.

Детали: Граждане, которые сотрудничали с российскими оккупантами, начали пропадать без вести. Случаи исчезновений фиксируют на временно оккупированной части Украины, в частности, в некоторых районах Харьковской области. Об этом заявили в Боровском поселковом совете, сообщает харьковское издание Status Quo во вторник, 12 июля.

«В управлении общиной оккупационные власти опираются на местных коллаборантов. Однако в последнее время с пособиями оккупантов начали происходить странные вещи: некоторые из них после общения с российскими спецслужбами исчезли в неизвестном направлении. Родные бьют тревогу и не знают, где искать своих неблагонадежных родственников. Случаи наблюдаются и на других оккупированных территориях», — сказано в сообщении.

В последнее время места скопления вражеской техники и живой силы противника все чаще терпят поражение огнем со стороны Вооруженных сил Украины, добавили в поселковом совете.

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