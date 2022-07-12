На Черкасчине подали в суд на чиновника, сорвавшего освящение храма УПЦ

Главное: Началось досудебное расследование действий главы Шрамковской ОТГ Анатолия Кули, помешавшего освящению храма Украинской Православной Церкви в селе Кононовка в Черкасской области.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии, в отношении председателя Шрамковской ОТГ Анатолия Кули открыто досудебное расследование по ч.2. ст.161, ч.1.ст.180, ч.1.ст.364 Уголовного кодекса Украины. Некоторые из этих статей предусматривают наказание лишением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Также начато внутреннее расследование действий майора Драбовского райотдела полиции Кошевого по ст.367 Уголовного кодекса Украины, который требует от представителей силовых структур предотвращать нарушение закона и защищать права и свободы граждан страны.

Как сообщалось ранее, 2 июля в селе Кононовка глава Шрамковской ОТГ сорвал освящение храма, нарушив этим права прихожан храма — граждан Украины.

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