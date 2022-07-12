Озвучена дата заседания Рамштайн-4

Главное: Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится 20 июля. Пройдет она в виртуальном режиме.

Детали: Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится онлайн 20 июля. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона по результатам телефонного разговора министров обороны Украины и США Алексея Резникова и Ллойда Остина.

Отмечается, что глава Минобороны США обсудил с украинским коллегой американскую военную помощь, в том числе последний пакет в размере 400 миллионов долларов, а Резников, в свою очередь, рассказал о ситуации в районе боевых действий.

«Остин и Резников также обсудили повестку дня следующего заседания Контактной группы по обороне Украины, которое состоится виртуально 20 июля, и обменялись мнениями по поводу будущей помощи США и союзников Украины через формат Контактной группы», — уточнили в Пентагоне.

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