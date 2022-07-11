Названа цифра пропавших без вести воинов ВСУ

Главное: Более семи тысяч украинских военных на сегодняшний день считаются пропавшими без вести. Большинство из них живы и находятся в плену, но пока с ними нет связи.

Детали: Кол-центр по розыску пропавших без вести зарегистрировал более семи тысяч пропавших военнослужащих. Об этом Общественному рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

«Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ и это разные институции. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ. ВСУ дает данные о двух тысячах пропавших военных. У нашего колцентра ориентировочно 7200 человек. Например, полк Азов — это Нацгвардия (подчиняющаяся МВД) и там также есть без вести пропавшие. Они не вышли на связь с родными, когда они вышли из Азовстали», — говорит Котенко.

По его словам, большинство из пропавших военных живы и находятся в плену. В частности, это касается военных 1-го батальона 36-й бригады:

«Мы знаем, что их вывезли в Россию. Во-первых, нужно понять, сколько там есть людей. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон — в плену. С ними все еще нет связи, поэтому они считаются без вести пропавшими. Рано или поздно они попадут в список на обмен и вернутся домой. Вот это тот случай, когда мы точно знаем, что без вести пропавшие — живы».

Напомним, родственникам пропавших без вести и пленных необходимо обращаться:

— в воинскую часть;

— в военкомат;

— горячие линии Минобороны;

— Объединенный центр по поиску и освобождению пленных;

— горячая линия МВД;

— Красный Крест.

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