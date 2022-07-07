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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Китай назвал США главной угрозой всему миру

Китай назвал США главной угрозой всему миру

Александр Панько
07.07.22 14:03
63
Китай назвал США главной угрозой всему миру

Главное: В Китае критикуют США. Американцев назвали главной угрозой всему миру.

Детали: Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь резко наехал на США. Появилось резонансное заявление дипломата.

Так, он сказал: «Факты в полной мере доказали, что США представляют собой самую большую угрозу миру и развитию на нашей планете».

Китаец добавил: «Мы призываем соответствующего представителя разведки США исправить свой менталитет, объективно и рационально относиться к развитию Китая, прекратить распускать слухи и делать безответственные высказывания».

Также представитель МИД отметил: «США недавно отметили 246-й День независимости. Если оглянуться на прошедшие более чем 240 лет, из них США не воевали только шестнадцать лет, это определенно самая воинственная страна в мировой истории».

По его словам, политики США постоянно преувеличивают китайскую угрозу, клевещут и осуществляют нападки на Китай, а заявления представителей американской разведки полны идеологических предрассудков и глубоко укоренившимся менталитетом холодной войны и игры с нулевой суммой».

В тему: В МИД Китая жестко посмеялись над НАТО.

Тэги: США, Китай, мир, война

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