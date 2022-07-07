ВОЗ зафиксировала два новых смертельных случая от оспы обезьян

Главное: За 10 дней выявлено 2614 новых случаев заболевания оспой обезьян, рост подскочил почти на 80%. Также было зафиксировано два смертельных случая.

Детали: Всемирная организация здравоохранения выявила два новых случая смерти от оспы обезьян. Об этом в четверг, 7 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на доклад ВОЗ.

«С момента публикации предыдущих новостей о вспышке заболевания (оспой обезьян) 27 июня было зарегистрировано 2614 новых случаев (рост на 77%) и два новых случая смерти», — говорится в докладе.

По данным ВОЗ, общее число смертей от оспы обезьян с начала года возросло до трех. Все три случая смерти были зарегистрированы в Африке.

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