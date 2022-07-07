Сегодня Борис Джонсон будет отправлен в отставку, — СМИ

Главное: Объявление об отставке главы правительства Великобритании Бориса Джонсона ожидается уже сегодня, о чем заявил ряд СМИ. Впрочем, после отставки он продолжит исполнять обязанности премьера.

Детали: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил уйти в отставку. Его заявление ожидается в ближайшие часы. Об этом в четверг, 7 июля, сообщают со ссылкой на источники Sky News, The Sun, ВВС и другие британские СМИ.

Так, телеканал Sky News со ссылкой на источники утверждает, что на Даунинг-стрит готовят заявление об уходе Джонсона. По данным ВВС Джонсон сделает заявление в ближайшие часы.

В свою очередь SkyNews уточняет, что Борис Джонсон после отставки продолжит исполнять обязанности премьера — до выборов нового руководителя Консервативной партии. Эти выборы состоятся в октябре, сообщает телеканал.

Правда, Guardian добавляет, что таково пожелание Джонсона — он согласился уйти в отставку, но хочет остаться премьером до избрания нового лидера Консервативной партии.

Скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался двоих мужчин в общественном заведении. После инцидента высокопоставленный представитель правящей Консервативной партии в Палате был вынужден уйти с занимаемой должности, но журналисты узнали, что Джонсон покрывал Пинчера и продвигал его по службе.

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