ВСУ готовятся к контрнаступлению на Херсон, — ISW

Главное: Украинские военные нанесли удар по вражеским позициям в Чернобаевке и по складу боеприпасов в Херсоне. Институт изучения войны в своей водке сообщает, что ВСУ готовят условия для контрнаступления на Херсон.

Детали: ВСУ продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсон. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам среды, 6 июля.

«Данные дистанционного зондирования FIRMS показали большое количество пожаров вдоль границы Херсон-Николаев и Херсон-Днепропетровская область. На геолоцированных кадрах видно, как украинские и российские силы вели артиллерийский огонь в районе Снигиревки и Андреевки на границе Херсонской и Николаевской областей. Украинское оперативное командование Юг добавило, что российские войска нанесли ракетные удары по жилой инфраструктуре в Нечаянном (примерно в 33 км к западу от Николаева), но российские Telegram-каналы утверждали, что российские ракеты нанесли удар по украинским позициям», — сказано в сообщении.

Аналитики утверждают, основываясь на спутниковых снимках, что ВСУ нанесли удары по вражеским позициям в районе херсонского аэропорта (вблизи Чернобаевки). Также упоминается удар по складу боеприпасов россиян в районе херсонского вокзала.

Также сообщается, что накануне россияне провели безуспешные наступательные операции на северо-западе Херсонской области и продолжают вести артиллерийский огонь по всей южной оси для отражения украинских атак.

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