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Новости > Стало известно о неприятном сюрпризе, который ждет пользователей будущей линейки продуктов Apple

Стало известно о неприятном сюрпризе, который ждет пользователей будущей линейки продуктов Apple

Агата Кловская
07.07.22 05:45
79
Стало известно о неприятном сюрпризе, который ждет пользователей будущей линейки продуктов Apple

Главное: Apple готовит неприятный сюрприз фанатам. Будущие «трубки» получат разные процессоры.

Детали: Аналитик Мин-Чи Ку поведал о неприятном сюрпризе, который готовит компания Apple своим пользователям. По его словам, будущие продукты, такие как iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, будут отличаться процессорами, которые лягут в основу этих смартфонов.

Информируется, что базовые модели нового поколения получат прошлогоднюю платформу A15.

При этом Pro-версиям достанется новейший процессор A16, который будет производиться с использованием 4-нм технологического процесса.

Аналитик считает, что данный подход оправдывают не только недостатком новых чипов: дело в том, что, как он заявляет, более мощная платформа должна сделать дорогие модели еще более популярными среди потребителей, вырастет средняя цена покупки, а значит и прибыль Apple.

Стоит добавить, что презентация нового поколения iPhone пройдет в сентябре.

В тему: Apple прекратил выпуск популярного гаджета.

Тэги: Apple, мир, iPhone, технологии

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