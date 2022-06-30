Британия верит в деоккупацию всей территории Украины

Главное: В иностранном ведомстве Британии считают, что отвоевать всю оккупированную Россией территорию Украины — весьма реалистичная цель. Именно поэтому британцы оказывают дополнительную летальную помощь.

Детали: Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что полностью вытеснить российские войска из Украины является реалистичной целью. Об этом она сказала в эфире радио BBC, сообщает The Guardian.

«Вся та территория Украины, которую захватила Россия, незаконно оккупирована. И, в конце концов, россиян нужно вытеснить со всей этой территории», — заявила Трасс.

Отвечая на вопрос, верит ли британское правительство, что Россию можно будет вытеснить из всей Украины в течение обозримого периода времени, она сказала: «Это реально, и именно поэтому мы оказываем дополнительную летальную помощь».

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