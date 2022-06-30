Британия поможет Украине с ПВО, беспилотниками и другими средствами

Главное: Британия выделит Украине очередной пакет помощи. Он будет включать комплексные системы ПВО, беспилотные летательные аппараты и другие средства.

Детали: Власти Великобритании дополнительно выделят Украине, которая противостоит российскому вторжению, 1 млрд фунтов стерлингов, или 1,2 млрд долларов. Об этом в ночь на четверг, 30 июня, сообщает Reuters.

Как указано, о таком решении Лондона премьер-министр Британии Борис Джонсон объявит сегодня на саммите НАТО в Мадриде.

«Великобритания почти удвоит свою военную поддержку Украины за счет дополнительного миллиарда фунтов стерлингов, чтобы помочь стране перейти от обороны от российского вторжения к нарастанию наступательных операций», — говорится в сообщении издания.

По информации агентства, новый пакет военной помощи будет включать комплексные системы ПВО, беспилотные летательные аппараты, а также инновационное оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы.

В тему: В НАТО одобрили пакет помощи Украине и назвали Россию наиболее значимой и прямой угрозой.