«Укрпошта» повышает цены: стали известны новые тарифы

Главное: «Укрпошта» повышает тарифы. Уже с 1 июля.

Детали: Уже с пятницы, 1 июля, «Укрпошта» повышает тарифы на доставку посылок. Компания рассказала о новых ценах.

Подчеркивается, что такой рост цен на услуги связан с увеличением логистических расходов на доставку.

Так, информируется, что доставка в пределах Украины подорожают в среднем на 14%, а в пределах области на 13%.

Уточняется, что отправка весом до одного килограмма в пределах Украины, которая раньше стоила 31 гривну, будет стоить 35 гривен. Доставка посылки весом до 15 килограммов обойдется в 75 гривен (было 65 гривен).

Кроме этого сообщается, что цена на услугу «Экспресс» в среднем вырастет на 14% для пересылки в пределах области и на 16% в пределах Украины: раньше посылка до одного килограмма по Украине обходилась в 39 гривен, а будет стоить 45 гривен.

Наконец, на 14% вырастет стоимость услуги «Документы».

Резюмируется, что стоимость международных отправлений остается неизменной.

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