Жара в Киеве: установлен третий кряду температурный рекорд

Главное: В Киеве очень жарко. Установлен еще один температурный рекорд.

Детали: Страшная жара не уходит из Киева. Третий день кряду фиксируются температурные рекорды.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, в среду, 29 июня, максимальная температура воздуха в городе была плюс 34,4 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда, который был установлен в 1963-м году.

Эксперты напомнили, что самым жарким днем уходящего месяца за все время наблюдений в Киеве остается 24 число 2021 года, когда максимум температуры воздуха зафиксировали на отметке плюс 35,5 градусов.

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