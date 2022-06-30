В начале следующей недели погода готовит украинцам определенные сюрпризы

Главное: Грозы ожидаются в Украине в начале следующей недели. Но будет жарко.

Детали: Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в следующий понедельник, 4 июля. В Гидрометцентре предупреждают о сюрпризах небесной канцелярии.

Так, большую часть территории страны накроют грозовые дожди.

При этом будет жарко: днем обещают 25-35 тепла, а ночью плюс 16-22.

В Киеве пройдут дожди с грозами: днем будет 27-29 тепла, а ночью плюс 18-20.

Карта погоды:

В тему: В эти выходные в Украине сохранится очень жаркая погода.