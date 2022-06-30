Киевские ТРЦ меняют формат работы

Главное: В киевских ТРЦ изменится формат работы. Закрываются детские площадки и развлекательные зоны.

Детали: Из-за войны в Киеве ТРЦ меняют свой формат работы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС украинской столицы.

Информируется следующее: «На сегодняшний день принято решение военной администрацией Киева, уже есть запрет на работу детских площадок, развлекательных площадок именно в торговых центрах».

Отмечается: «Совет от спасателей – не пользоваться по возможности такими объектами. Лучше воспользоваться теми, где есть укрытие или поблизости есть укрытие».

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