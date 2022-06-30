Ученый рассказал, когда растает Арктика

Главное: Арктика продолжает таять. К концу века она может остаться безо льда.

Детали: Директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров рассказал, что происходит в Арктике. По его словам, уже к концу этого века она может буквально растаять.

Специалист пояснил: «Понятно, что потепление, скорее всего, будет продолжаться, и, скорее всего, в Арктике оно будет быстрее в два-три раза, чем в целом по планете. Количество льда уже очень сильно уменьшилось за последние пятьдесят лет».

Он добавил: «Скорость его уменьшения в летний период в среднем 13,5% за десять лет. К концу века, может быть, у нас будут полностью безледные сезоны в летний период».

Эксперт отмечает: «За последний год ученые зафиксировали определенную стабилизацию, а минимум льда был в 2007 и 2012 годах. По некоторым предположениям, в 2030-2050 годы будет период некой стабилизации температуры и льда в Арктике, поэтому, может быть, потепление будет не столь драматичным».

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