Одесса вслед за Киевом запрещает фейерверки и езду на громких автомобилях

Главное: В Одессе с завтрашнего дня введут запрет на продажу и использование фейерверков, а также движение автомобилей без глушителя, поскольку чрезмерный шум в условиях войны негативно сказывается на психологическом состоянии граждан. Запрет действует с 30 июня и до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения.

Детали: С пятницы, 30 июня, в Одессе и области вводится запрет на продажу и использование фейерверков, а также движение автомобилей без глушителя. Об этом 29 июня сообщает мэр города Геннадий Труханов в Telegram.

«Распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко с 30 июня 2022 запрещается, на территории Одессы и Одесской области, использование и продажа пиротехнических средств, в том числе фейерверков, салютов и петард, независимо от класса. Также запрещается движение транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов без шумопоглотителя или систему прямоток и конструктивные особенности системы выпуска газов, которые продуцируют чрезмерный уровень шума», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что этим же распоряжением запрещено использование транспортных средств, используемых в несанкционированных авто/мото-соревнованиях, водители которых осуществляют опасное управление.

Данный запрет действует до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения.

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