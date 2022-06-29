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Новости > Киев пережил еще одну аномально жаркую ночь

Киев пережил еще одну аномально жаркую ночь

Агата Кловская
29.06.22 12:36
82
Киев пережил еще одну аномально жаркую ночь

Главное: В Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд. В городе была тропическая ночь.

Детали: Страшная жара установилась в Киеве. В Гидрометцентре говорят об очередном температурном рекорде.

Так, по данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, минимальная температура воздуха накануне, 28 июня, не опустилась ниже 21,3 градусов, что является повторением предыдущего рекордного значения 2016 года.

Кроме этого, по словам экспертов, в городе была зафиксирована вторая кряду тропическая ночь, а температура воздуха в течение двух суток не опускается ниже 20 градусов.

Резюмируется, что второй день подряд в Киеве фиксируют самые теплые ночи за время проведения наблюдений.

В тему: В минувший понедельник в Киеве было рекордно жарко.

Тэги: Киев, общество, погода, жара, погодные условия, температурный рекорд, новости Украины

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