Киевские ТРЦ меняют правила работы после теракта в Кременчуге

Главное: В Киеве торгово-развлекательные центры меняют правила работы. Связано это с ракетным ударом РФ по ТРЦ в Кременчуге.

Детали: После ракетного удара россиян по ТРЦ в Кременчуге, который не закрылся во время воздушной тревоги, ТРЦ в Киеве меняют правила работы. Некоторые будут закрываться на вход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию ТРЦ.

В частности, торгово-развлекательный центр Respublika Park во время воздушной тревоги не работает на вход.

«Во время воздушной тревоги просим персонал и посетителей срочно следовать в укрытие гражданской защиты», — говорится в сообщении.

Ближайшее бомбоубежище от Respublika Park находится на ст. м. Теремки.

Кроме того, в Lavina Mall сообщили о ближайшем бомбоубежище рядом с ТРЦ. Данное укрытие по адресу ул. Синеозерная 6 является официальным и предоставлено КГГА, как ближайшее к ТРЦ. По правилам каждый гражданин имеет свободный доступ к нему.

«Поэтому следите за сигналами воздушной тревоги, сохраняйте информацию о ближайшем укрытие, переждите вероятную угрозу, а после отбоя — ждем вас снова в Lavina», — говорится в сообщении.

В ТРЦ DREAM сообщили, что во время воздушной тревоги сотрудники ТРЦ, арендаторы, посетители должны спуститься на первый этаж ТРЦ, направляться до ближайших выходов и следовать в укрытие. Ближайшие укрытия находятся в метрополитене на станциях метро: «Оболонь», «Минская», «Героев Днепра». Все выходы ТРЦ во время воздушной тревоги открыты на выход.

В тему: Владимир Зеленский, комментируя ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, заявил, что нынешняя Россия стала наибольшей террористической организацией в мире.