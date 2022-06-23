На Виннитчине суд вернул УПЦ здание бывшего епархиального управления

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Управделами УПЦ рассказал о целях Петрова поста и призвал к воздержанию

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Жертвами землетрясения в Афганистане стали почти три сотни людей

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07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером

23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?

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Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине