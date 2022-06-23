В Украину прибыли РСЗО HIMARS

Главное: Реактивные системы залпового огня HIMARS уже прибыл в Украину. Их предоставили Соединенные Штаты в рамках военной помощи.

Детали: В Украину прибыли реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

«HIMARS прибыли в Украину. Спасибо моему американскому коллеге и другу главе Пентагона Ллойду Дж. Остину III за эти мощные инструменты. Лето будет жарким для российских военных. И последним для некоторых из них», — написал министр.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my ???????? colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022

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