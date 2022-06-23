В Украину прибыли РСЗО HIMARS

Главное: Реактивные системы залпового огня HIMARS уже прибыл в Украину. Их предоставили Соединенные Штаты в рамках военной помощи.
Детали: В Украину прибыли реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.
«HIMARS прибыли в Украину. Спасибо моему американскому коллеге и другу главе Пентагона Ллойду Дж. Остину III за эти мощные инструменты. Лето будет жарким для российских военных. И последним для некоторых из них», — написал министр.
В тему: Министр обороны Украины Алексей Резников назвал три этапа войны против России. Освобождение Крыма — последний из них.