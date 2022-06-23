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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украину прибыли РСЗО HIMARS

В Украину прибыли РСЗО HIMARS

Александр Панько
23.06.22 14:59
122
В Украину прибыли РСЗО HIMARS

Главное: Реактивные системы залпового огня HIMARS уже прибыл в Украину. Их предоставили Соединенные Штаты в рамках военной помощи.

Детали: В Украину прибыли реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

«HIMARS прибыли в Украину. Спасибо моему американскому коллеге и другу главе Пентагона Ллойду Дж. Остину III за эти мощные инструменты. Лето будет жарким для российских военных. И последним для некоторых из них», — написал министр.

В тему: Министр обороны Украины Алексей Резников назвал три этапа войны против России. Освобождение Крыма — последний из них.

Тэги: Украина, Алексей Резников, новости Украины, война в Украине, HIMARS, РСЗО

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