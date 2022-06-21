УПЦ в епархиях помогает воинам ВСУ, нуждающимся и переселенцам

Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

Синодальный социально-гуманитарный отдел УПЦ и фонд Блаженнейшего Митрополита Онуфрия «Мир Вам» продолжают помогать беженцам и нуждающимся в разных регионах Украины. В начале июня «Миссия Милосердия» перечислила Запорожской епархии 100 тысяч гривен для закупок продуктов и средств гигиены. Гуманитарную помощь раздали семьям переселенцев из горячих точек и оккупированных мест Запорожской, Луганской, Донецкой областей, в том числе из многострадального Мариуполя.

В Международный день отца, в Луцке состоялся благотворительный семейный фестиваль «ТАТО FEST», во время которого собирали средства для детей погибших Защитников Украины. По приглашению благотворительного фонда «Доброе дело» участие в мероприятии приняли викарий Волынской епархии епископ Камень-Каширский Афанасий и благочинный Луцкого центрального округа протоиерей Александр Богданов.

В ходе фестиваля удалось собрать 325 688 гривен. Все средства будут направлены на реабилитацию и всестороннюю поддержку деток, которые из-за войны потеряли родителей.

По благословению митрополита Черкасского и Каневского Феодосия состоялась паломническая поездка вынужденных переселенцев, проживающих в Черкассах, по святым местам Черкасщины.

В паломничестве, организованном Миссионерско-просветительским отделом Черкасской епархии, приняли участие более 100 беженцев. В рамках благотворительной акции переселенцы смогли не только помолиться в монастырях и храмах Черкасской области, но и посетить исторические достопримечательности Черкасской области.

По благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа в храмах Полтавы после Божественной литургии прошли благотворительные трапезы для прихожан и всех нуждающихся.

Такие благотворительные трапезы при храмах города организуются каждое воскресенье после Божественной литургии. А при Макарьевском кафедральном соборе Полтавы благотворительные трапезы проходят каждый день с 12.00 до 13.00.

Волонтеры Мукачевской епархии отправили гуманитарную помощь в Бучу и другие пострадавшие от войны города.

Участие в благотворительной акции принял руководитель молодежного отдела Мукачевской епархии архимандрит Агапит (Шпиняк). Это первое участие отца Агапита в благотворительной деятельности епархии после того, как он попал в ДТП 10 января 2022 года.

«Отец Агапит является духовником Иршавского молодежного братства имени святого Иоанна Предтечи, которое по его инициативе и непосредственному участию из года в год реализовало множество благотворительных проектов, в том числе ряд масштабных», — сообщает источник.