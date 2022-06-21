Путин похвастался новым оружием

Главное: Российские войска, по словам Путина, уже используют новые комплексы С-500. А к концу года на боевое дежурство поставят ракеты Сармат.

Детали: Президент России Владимир Путин заявил во вторник, 21 июня, что в войска РФ начали поступать комплексы С-500.

А в конце года, по его словам, на боевое дежурство встанет первая баллистическая ракета Сармат.

«Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство», — сказал он.

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