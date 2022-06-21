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Новости > В НБУ оценили убытки украинских банков из-за войны

В НБУ оценили убытки украинских банков из-за войны

Агата Кловская
21.06.22 15:53
499
В НБУ оценили убытки украинских банков из-за войны

Главное: Из-за войны банковская система Украины потеряет 20% кредитного портфеля. Убытки банков продолжат расти.

Детали: Украинские банки потеряют 20% кредитного портфеля из-за вторжения России. Об ущербе финансовому сектору Украины рассказал во вторник, 21 июня, замглавы Национального банка Сергей Николайчук.

«К сожалению, риск полномасштабной войны реализовался. Это привело к глубокому кризису, который будет иметь далеко идущие последствия для финансового сектора. В результате войны мы ожидаем, что в этом году ВВП сократится не менее, чем на треть. Мы ожидаем ускорения инфляции и превышения уровня более 20%», — сказал он.

В НБУ отметили, что из-за отчислений в резервы банковский сектор впервые за пять лет стал убыточным.

При этом убытки банков от кредитного риска будут расти — не менее 20% кредитного портфеля.

Согласно отчету НБУ, в зоне наибольшего риска кредиты, выданные во временно оккупированных областях и на территориях, где ведутся активные боевые действия. По данным НБУ, их доля составляет 13% от общего объема ипотеки, выданной за предыдущие два года, или 1,7 млрд грн.

НБУ отмечает, заемщикам с проблемными кредитами, заложенное имущество по которым разрушено или повреждено, будут необходимы механизмы реструктуризации и компенсации ущерба для восстановления старого или покупки нового жилья.

«Потери по ипотечному портфелю не должны нести только банки. Они должны быть учтены во время разработки механизма компенсации ущерба Украины», — сказано в отчете.

По состоянию на конец мая, с начала полномасштабной войны повреждено 44 млн кв. м жилья, что эквивалентно потерям $39,4 млрд, приводит центробанк данные Киевской школы экономки.

В тему: Как вырастут банковские проценты в Украине из-за новой учетной ставки НБУ.

Тэги: банк, экономика, новости Украины, НБУ, война в Украине

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