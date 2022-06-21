Германия обнародовала полный список вооружения, которое передаст Украине

Главное: Германия обнародовала полный список вооружения, которое будет предоставлено Украине. О способах и сроках его доставки в целях безопасности не сообщается.
Детали: Правительство Германии обнародовало полный список вооружения, которое будет предоставлено Украине в рамках военной помощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.
Часть техники будет поставляться со складов Бундесвера, а другая часть — от промышленности, финансируемые за счет средств инициативы правительства по модернизации.
Так, Германия предоставит Украине:
— 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000, включая адаптацию, обучение и запасные части;
— 54 бронетранспортера M113 с вооружением (системы из Дании, переоборудование финансирует Германия);
— 30 зенитных танков GEPARD, включая около 6 тысяч зенитных боеприпасов;
— систему противовоздушной обороны IRIS-T;
— три реактивные системы залпового огня MARS с боеприпасами.
Кроме того, Берлин отправит Киеву в виде военной помощи:
— 10 тысяч артиллерийских боеприпасов;
— 53 тысячи зенитных боеприпасов;
— 5,8 млн патронов для ручного огнестрельного оружия;
— 5 тысяч боевых шлемов;
— 100 тысяч аптечек первой помощи;
— 8 мобильных наземных радаров и тепловизионных устройств;
— 8 разведывательных беспилотников;
— 10 защищенных автомобилей;
— 7 глушителей;
— 8 электронные средства защиты от беспилотников;
— 4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;
— 65 холодильников для медицинских принадлежностей;
— 1 пункт дезактивации транспортных средств;
— 100 автоинъекторов;
— 14 датчиков и глушилок для защиты от беспилотников;
— 10 беспилотных орудий;
— 32 разведывательных беспилотника;
— радар артиллерийского сопровождения COBRA;
— 80 пикапов Toyota;
— 22 грузовика.
В немецком правительстве подчеркнули, что по соображениям безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.
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