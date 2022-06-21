В ЕС договорились о статусе для Украины, — Bloomberg

Главное: Лидеры стран Европейского союза обсудят заявку Киева на членство 23-24 июня в Брюсселе. По информации Bloomberg все 27 государств-членов ЕС намерены официально предоставить Украине статус кандидата.

Детали: Все 27 государств-членов Европейского Союза намерены официально предоставить Украине статус кандидата на вступление в блок. Об этом 20 июня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что на встрече послов ЕС в понедельник никто не возражал против этого решения, однако формулировка, касающаяся статуса Киева, еще не оформлена в письменном виде.

По данным Bloomberg, лидеры ЕС обсудят заявку Украины на членство 23-24 июня на встрече в Брюсселе.

Кроме того, блок намерен предоставить статус кандидата Молдове, а также Грузии, если она выполнит определенные дополнительные условия.

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