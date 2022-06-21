В России открыто угрожают Литве

Главное: Секретарь Совбеза РФ Патрушев открыто угрожает Литве из-за недавнего запрета на транзит российских товаров. Тем же самым занимается и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Детали: Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, прибывший в Калининградскую область на совещание по национальной безопасности, пригрозил Литве из-за недавнего запрета на транзит российских товаров. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы скоро ответим на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, это серьезно скажется на жителях Литвы», — заявил он.

Отметим, ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ответные меры на решение Литвы «достаточно очевидны и будут крайне болезненными».

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