В Украине вернули пошлины и НДС на импорт

Главное: Пошлины и НДС на импорт вернули в Украине. Сделала это Верховная Рада.

Детали: Во вторник, 21 июня, Верховная Рада вернула пошлины и НДС на импорт. За решение проголосовали 234 народных депутата.

Как известно, в апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает от оплаты ввозной пошлины, НДС и акцизного налога за ввоз в нашу страну транспортных средств.

Отметим, что сегодняшнее решение парламентариев включает возвращение пошлин на ввозимые в Украину автомобили – оно вступит в силу с 1 июля.

Налоги вернут для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы; предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину; транспортных средств, ввозимых гражданами.

Стоит акцентировать внимание, что от уплаты сбора в Пенсионный фонд освобождаются легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

В тему: В Украине разрешили внеплановые проверки бизнеса во время войны.