В Киево-Печерской лавре УПЦ откроется 9 июля выставка-ярмарка «Петропавловская»

Главное: В Киево-Печерской лавре 9 июля откроется православная выставка-ярмарка «Петропавловская», приуроченная к празднику святых апостолов Петра и Павла.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, выставка будет работать с 09.00. до 19.00 ежедневно по 17 июня, вход свободный.

«Свою продукцию предложат представители украинских и зарубежных епархий, церковных издательств и мастерских из монастырских обителей. Посетителей может заинтересовать церковная утварь и предметы, иконы, духовная литература, изделия мастеров различных направлений народных ремесел, изделия швейного производства, лечебные травяные сборы, монастырские чаи, поддерживающие общий тонус организма, мед разных сортов, продукты пчеловодства, восковые свечи», — отметили организаторы.

Также можно будет подать записки о родных и близких в православные храмы и монастыри.

Палатки разместятся на территории нижней Лавры.