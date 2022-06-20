Стало известно, где и когда состоится реванш между Усиком и Джошуа

Главное: Стали известны дата и место проведения реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Бой состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

Детали: Реванш между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа пройдет 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии. Об этом сообщается в Instagram промоутерской компании Matchroom Boxing.

Как отмечается, абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик попытается защитить титулы IBF, WBA, WBO и IBO в прибрежном городе Джидда. Реванш получил название «Ярость на Красном море».

Бой состоится почти через три года после «Битвы на дюнах», когда Джошуа вернул чемпионские титулы в поединке против Энди Руиса-младшего.

В тему: 25 сентября 2021 года на стадионе футбольной команды «Тоттенхем Хотспур» в Лондоне состоялся боксерский поединок с участием чемпиона мира в профессиональном боксе по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Александра Усика. По итогу 12 раундов все судьи отдали победу Александру Усику.