Украинские военные нанесли ракетный удар по «вышкам Бойко»

Главное: По буровым платформам в Черном море украинские военные нанесли ракетный удар. Так называемые «вышки Бойко» были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году.

Детали: Украинские войска нанесли ракетный удар по буровым платформам в Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексей Гончаренко в Telegram.

«Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян», — отметил он.

Также информацию о ракетном ударе подтвердил самопровозглашенный «глава» Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам „Черноморнефтегаза“. Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей», — сказал он.

По его словам, спасены пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются. К работам привлекли патрульные катера и авиацию.

В 2014 году Россия захватила так называемые «вышки Бойко» — буровые платформы в 100 км от Одессы и 150 км от Крыма. Кроме газодобычи, оккупанты также использовали их для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

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