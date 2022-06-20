В Украине запретили деятельность партии ОПЗЖ

Главное: В Украине через суд запретили уже 11 партий. ОПЗЖ стала первой, которая защищается и участвует в рассмотрении дела.

Детали: Восьмой апелляционный административный суд в понедельник, 20 июня, удовлетворил иск Минюста о запрете деятельности партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», сообщает Рух Чесно.

Решением суда, имущество политсилы передано в пользу государства.

Решение может быть обжаловано в течение 20 дней в Верховном Суде.

Отмечается, что рассмотрение дела о запрете ОПЗЖ длилось дольше всех других дел по запрету партий. Также это первая партия, которая защищается и участвует в рассмотрении дела.

ОПЗЖ стала 11 партией, деятельность которой запрещена в судебном порядке.

В тему: В начале мая Верховная рада Украины приняла решение запретить деятельность пророссийских партий.