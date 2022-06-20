Епископ УПЦ рассказал, как провести Петров пост

Главное: Пост — это особый период жизни, поэтому нужно понимать, что в этот период нужно усилить молитвы, быть более внимательными к тому, что происходит в голове, быть внимательными к мыслям и вообще углубиться в собственный внутренний мир.

«Учитывая некоторые сомнения, возникающие в церковной и внецерковной средах относительно Петропавловского поста, следует отметить, что Церковь в течение двух тысячелетий выработала тот механизм, который учитывает пользу от поста с применением и воплощением в жизнь. Это очень важно понимать. Уже в Апостольских постановлениях говорится, что этот пост был», — сказал епископ Феодосий.

Владыка отметил, что еще первые отцы Церкви вспоминают этот пост как пост пятидесятницы. «Петропавловский пост следовал за праздником Пятидесятницы, когда люди праздновали праздник Сошествия Святого Духа, что еще и подкреплялось постом», — добавил он.

«Ведь каким образом, как не постом и молитвой, можно сохранить те дары благодати Святого Духа, или же наоборот еще больше обрести, какие человек получил после празднования такого величественного праздника?! Никаким иным образом, никакими другими средствами христианин не может существовать, чтобы действительно жить благодатью Святого Духа», — сказал иерарх УПЦ

Он отметил, что людям, пытающимся несколько ослабить свою жизнь, наоборот, нужно ее усиливать.

«Духовный подвиг всегда не ослабляется, а усиливается, конечно, по мере своих сил. Поэтому следует не отменять пост, как это некоторые считают, а, учитывая определенные жизненные ситуации, определенные сложности и трудности, возникающие ситуативно в жизни каждого христианина, брать благословение на возможное ослабление этого поста, однако никак не отменять этого спасительного периода жизни христианина», — считает архиерей.

Архиерей пояснил, что если христианин пойдет по пути ослабления поста, то вообще может потом задать себе вопрос отмены других постов, ослабления постов в среду и пятницу. «А тогда жизнь изменится, ведь изменятся приоритеты, соответственно ослабится и сама духовная жизнь — наконец человек будет иметь меньшую силу в борьбе с дьяволом. Потому что заповедь о посте и молитве — это слова Самого Христа. Даже не столько апостолов, учителей Церкви, хотя и они об этом говорили, а непосредственно Христа. А поскольку Иисус Христос — это Правда и Истина, то всегда должны для себя черпать откровения от Первоисточника — от Иисуса Христа. Это — первая заповедь», — продолжил владыка.

Епископ Феодосий напомнил, что нужно следовать постящимся и достигшим Царства Небесного, а не слушать тех, кто не постится и даже делает все так, чтобы современные христиане отменили этот пост в своей жизни.

«Относительно практических моментов можно сказать, что конечно Петров пост нужно проводить так, как проводим любой пост. Если люди планируют на Петропавловский пост отпуск, то я бы советовал им благочестиво проводить его, как, кстати, любой отпуск должен проводиться благочестиво — выпадает ли он на пост или нет. Человек всегда должен помнить о храме, исповеди, о причастии, о молитве. Поскольку пост — это особый период жизни, поэтому нужно понимать, что в этот период нужно усилить молитвы, быть более внимательными к тому, что происходит в нашей голове, быть внимательными к нашим мыслям, вообще углубиться в собственный внутренний мир», — пояснил иерарх УПЦ