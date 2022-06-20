Telegram запустил платную подписку

Главное: Telegram запускает новый сервис. Это платная подписка Premium.

Детали: Мессенджер Telegram сообщил о запуске платной подписки Premium. Она дает людям доступ к дополнительным функциям.

Ее стоимость в месяц составляет около 8 долларов.

Подчеркивается, что мессенджер останется бесплатным, как и его нынешние функции.

Информируется: «Telegram продолжает стремительно расти, и многие пользователи спрашивают, как они могли бы поддержать нашу команду. Сегодня мы запускаем Telegram Premium – подписку, с которой вы сможете поддержать дальнейшее развитие Telegram и получить доступ к дополнительным функциям».

Сообщается: «После оформления подписки Telegram практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Подписчики смогут загружать файлы объемом до 4 ГБ, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами — и получат множество других преимуществ».

Число активных пользователей Telegram насчитывает около семисот миллионов человек в месяц.

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