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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > У верующих УПЦ начался Апостольский пост

У верующих УПЦ начался Апостольский пост

Александра Кудрявцева
20.06.22 09:45
117
У верующих УПЦ начался Апостольский пост
Главное: У верующих Украинской Православной Церкви сегодня начался Петров пост в честь святых апостолов Петра и Павла.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, пост установлен в память о том, как апостолы постились перед евангельской проповедью всему миру. Этот пост еще называют Петропавловским или Апостольским.
 
Петров пост начинается всегда в понедельник через неделю после праздника Троицы и заканчивается в день праздника первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля.
 
Апостольский пост не строгий. Во все дни поста, кроме среды и пятницы, верующие могут есть рыбу. Мясо, яйца и молочные продукты исключаются.
 
О Петровом посте известно с первых веков христианства. О нем говорится в «Апостольском предании» святого Павла, когда христиане не связывали этот пост с именем Петра и Павла. Он существовал для тех, кто по какой-то причине не смог поститься в Великий пост перед Пасхой.
 
Его смысл — в борьбе со страстями и в совершении дел милосердия.
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал о целях Петрова поста и призвал к воздержанию.

Тэги: пост, УПЦ

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