В Буче Предстоятель УПЦ освятил часовню с поклонным крестом в память погибших во время войны

Главное: На Киевщине в Буче в Петро-Павловском храме Украинской Православной Церкви Блаженнейший На Киевщине в Буче в Петро-Павловском храме Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, за богослужением молились за упокой душ погибших жителей Бучи, воинов, отдавших свою жизнь, защищая Родину, и всех невинно убитых во время войны.

Перед богослужением Предстоятель УПЦ совершил заупокойную литию на кладбище, где похоронили местных жителей, погибших во время боевых действий и русской оккупации.

После литургии на территории Петро-Павловского храма Митрополит Онуфрий освятил часовню с поклонным крестом, сооруженным в память погибших бучан из-за вторжения РФ.

«Многие из вас потеряли своих родных: мужей, братьев, сестер, матерей. Но мне радостно, что вы так мужественно все это переносите. Потому что тот человек, который не теряет своей веры и любви, с надеждой на Бога переживет все, что с ним может случиться в земной жизни. И вы — пример тому. Я преклоняюсь перед вашей любовью к Богу и друг ко другу. Что вы не озлобились, а отдали все на суд Божий. От человеческого суда можно убежать, можно его избежать, откупиться. От Божьего суда уйти невозможно», — сказал Блаженнейший.

Предстоятель пожелал жителям и прихожанам доброго здоровья, и «чтобы в радости проводили свою жизнь, чтобы возродили свой город, чтобы здесь опять все зацвело, и дети росли счастливы и Богом благословлены».

В этот же день по благословению Митрополита Онуфрия в город доставили гуманитарную помощь от благотворительного фонда Предстоятеля «Мир вам».

Как сообщалось ранее, 9 марта храм в честь апостолов Петра и Павла в Буче пострадал в результате обстрелов. Был поврежден купол храма, расстреляны окна, разрушены колодец и административные здания на территории церкви.