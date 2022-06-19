На Ровенщине община УПЦ будет отстаивать храм через суд

«Оригинал устава, протокол собрания религиозной общины УПЦ, в которых решение о верности УПЦ было подтверждено, находятся у верующих УПЦ», — сказал пресс-секретарь Ровенской епархии УПЦ протоиерей Василий Нечаев.
В епархии сообщают, что 17 июня 2022 года власти Острожской ОТГ инициировали круглый стол с участием представителей религиозных общин УПЦ и ПЦУ, на котором власти просили позволить новообразованной общине ПЦУ совершать богослужения в храме. Представители ПЦУ упорно доказывали, что у них на это есть все права. Община УПЦ с этим не согласилась.
«Сторонники ПЦУ на переговорах также озвучивали вопрос об очередной попытке силового захвата церкви, присутствующие правоохранители предостерегли от таких действий и советовали дождаться решений суда», — рассказали в епархии.
После этого в социальных сетях появились объявления, в которых приходской совет ПЦУ созывает всех на молитву за мир.
«Верующим УПЦ хорошо известны такие призывы, чаще всего такие молитвы за мир заканчиваются дракой и резанием замков на храмах УПЦ», — добавили в епархии.
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