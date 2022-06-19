На Ровенщине община УПЦ будет отстаивать храм через суд

19.06.22 17:50

В Буче Предстоятель УПЦ освятил часовню с поклонным крестом в память погибших во время войны

19.06.22 17:15

УПЦ в регионах помогает воинам ВСУ, больным, нуждающимся и переселенцам

19.06.22 16:00

Священники Каменской и Нежинской епархий УПЦ отпели украинских воинов

19.06.22 15:40

Управделами УПЦ рассказал, почему христианский долг каждого человека следовать примеру святых

19.06.22 15:25

Предстоятель УПЦ - медикам: Ваше служение особенно ценно во время войны

18.06.22 20:55

В УПЦ рассказали о значении Недели всех святых

18.06.22 16:10

Управделами УПЦ рассказал о целях Петрова поста и призвал к воздержанию

18.06.22 15:20

Архиепископ УПЦ рассказал о том, как действует благодать Святого Духа

18.06.22 10:58

УПЦ помогает воинам ВСУ, беженцам и всем нуждающимся

17.06.22 16:59

Еврокомиссия назвала Украине условия для вступления в ЕС