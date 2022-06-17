На Виннитчине активисты ПЦУ сломали замки в храме и угрожают верующим УПЦ

Главное: В Винницкой области в селах Межлесье и поселке Бар сторонники ПЦУ, а также отдельные представители местных властей разжигают религиозную рознь.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, 11 июня в храме Архистратига Михаила села Межлесье представители ПЦУ сломали замки, открыли дверь и вошли в храм.

Апелляционный суд Винницы обязал местную полицию открыть уголовное производство по факту проишествия.

«Религиозная община УПЦ храма Архистратига Михаила не желает переходить ни в какие структуры и религиозные организации. Есть посторонние лица, разжигающие религиозную рознь и цинично делают это в те дни, когда гибнут наши граждане», — подчеркнули в Винницкой епархии.

В храме преподобного Серафима Саровского в поселке Бар представители ПЦУ повредили замки двух дверей. На центральную дверь повесили цепи и колодки. Открыто уголовное производство по статье 356 УК Украины. Храм настоятель отец Александр вместе с прихожанами строили своими усилиями. Также приход активно помогает нашим украинским воинам и переселенцам.

Местному священнику УПЦ Александру Грежуку и верующим Украинской Православной Церкви неоднократно поступали угрозы.

В епархии отметили, что среди инициаторов незаконного перехода церковных общин есть представители местных властей.

В тему: На Буковине верующие УПЦ передали автомобиль для ВСУ.