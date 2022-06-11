Управделами УПЦ объяснил, для чего существует Церковь

Главное: Церковь существует с одной целью — вести человека ко Христу.

«Нахождение в Церкви подразумевает сознательное желание выстраивать свою жизнь вокруг Христа и ставить Его превыше всего иного. Христос является Главой Церкви и её высшим авторитетом (Кол. 1:18). Церковь ведома Духом Святым, и во всяком духовном служении мы зависимы не от человеческого разумения, но от силы Духа Божьего», — объяснил митрополит Антоний.

Владыка отметил, что Тело Христово — Церковь — это не организация, но живой организм, который неотделимо связан с Главой и получает своё руководство и направление исключительно от Христа: «...Но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви» (Еф. 4:15–16).

«В самые тяжелые времена Церковный Корабль проводил через бури и шторм Совершенный Кормчий — Господь и Бог наш Иисус Христос.

Так, без сомнения, будет и сейчас. В наши дни, когда Церковь в который раз оклеветана, гонима и диавольские силы ополчились на нее, пытаются разорвать её, вселить раздор, исказить Истину, она, как и прежде, устоит», — продолжил управделами УПЦ

Он считает, что истинно верующий, всем сердцем ищущий Бога не может отпасть от Бога и от Его Церкви. «Невозможно потерять Отца Небесного тому, кто всем сердцем стремится к Нему, живет Им. Господь каждому ищущему даст непременно всё необходимое для спасения», — добавил митрополит.

«Верующим, нужно идти за Христом и стоять в истине. Учитель Церкви святитель Василий Великий поучал, что „защита истины даже до смерти — прямая обязанность и величайшая заслуга христианина“. Верность Истине — это также верность своим обещаниям, принципам. Мы были крещены в земной Церкви, которая ведет людей к Церкви Небесной, Торжествующей в Вечности, присягали в верности ей. И предать присягу — значит предать Бога и лишиться Его Утешителя — Духа Святого. Дух Святой не в стенах живёт, а в Церкви», — сказал владыка.

В завершении митрополит Антоний напомнил, что Церковь была, есть и будет. «Никто не может разрушить Церковь Христову, уничтожить ее и отнять. Главное — самим не отступить от Христа», — заключил архиерей.