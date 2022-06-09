Киев лишил Минск статуса города-побратима

Главное: Белорусская столица перестала быть городом-побратимом Киева. По словам Виталия Кличко, это невозможно после того, как с Беларуси летели ракеты и происходило вторжение в Украину.

Детали: Горсовет Киева лишил Минск статуса города-побратима украинской столицы. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telеgram-канале.

"Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси", – написал Кличко.

Он напомнил, что с территории Беларуси летели ракеты в украинские города и поселки, и происходило вторжение российских войск.

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