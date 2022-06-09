Стало известно, когда ЕС рассмотрит вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата

Главное: Вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС будет рассмотрен уже 17 июня. Об этом заявил официальный представитель ЕС Эрик Мамер.

Детали: Еврокомиссия готовится рассмотреть вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС уже 17 июня. Это произойдет в преддверии саммита, который запланирован на 23 число текущего месяца. Об этом заявил официального представителя ЕС Эрик Мамер.

«Комитет еврокомиссаров проведет совместные дебаты в понедельник (13 июня) по этому вопросу. Выработает мнение на совещании, которое пройдет в пятницу 17 июня», — заявил Мамер.

В тему: Позиция Кремля по поводу вступления Украины в ЕС резко изменилась.