Представители ВСУ рассказали где и как могут вручать повестки и имеет ли право полиция задерживать военнообязанных

Главное: ВСУ утверждают, что согласно закону, вручение повестки не запрещено в любом месте после установления личности.

Детали: В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что в соответствии с законодательством украинцам могут вручать повестки на блокпостах и на улице. Об этом изданию «РБК-Украина» сообщили в пресс-службе воинского формирования.

«Повестки могут вручаться должностными лицами территориальных центров комплектации и социальной поддержки по месту жительства, по месту работы, а также на улице, на блокпостах и тому подобное», — указано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что закон не запрещает вручение повестки в любом месте после установления личности. Такие действия уполномочены проводить через соответствующие органы местного самоуправления и руководителей предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы подчинения и собственности. В документе должны быть указаны дата и время прибытия в территориальный центр для прохождения медосмотра.

В то же время врученная повестка не означает, что будет обязательный призыв. «Есть разные случаи. Вызов — это проверка учетных данных в первую очередь и прохождение медицинского осмотра для определения пригодности», — объяснили в пресс-службе.

В случае неявки по вызову в военное время предусмотрен штраф от 1 700 до 3 400 грн. «Нацполиция имеет право задерживать военнообязанных при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации и доставлять их в территориальный центр комплектования (ст. 259 и 262 КУАП, ч. 3 ст. 38 закона „О воинской обязанности и военной службе“)», — указано в сообщении.

В тему: Ранее мы уже рассказывали, какие бывают повестки, как и где их вручают, кого не могут мобилизовать.