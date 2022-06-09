Зеленский объяснил, почему Россия хочет контролировать Украину

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему для России важно контролировать Украину. РФ таким образом хочет манипулировать всем миром.

Детали: Последствия событий в Украине, ощутимы во всем мире. Для России важно контролировать нашу страну, чтобы и дальше манипулировать другими контингентами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Организации экономического сотрудничества и развития.

«Мир долго не признавал важность Украины, но Россия всегда знала, что несколько шагов именно против нашего государства — и последствия почувствуют на всех континентов. Именно поэтому России нужен контроль над Украиной и именно поэтому это базовый интерес мира — сейчас помогать защите Украины», — заявил Владимир Зеленский.

В тему: Вероятность затяжной войны в Украине растет.