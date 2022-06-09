Бой Усика с Джошуа перенесли минимум на месяц

Главное: Промоутер украинского боксера Александра Усика сообщил, что бой с Джошуа состоится не раньше 20 августа. Скорее всего поединок будет проведен на Ближнем Востоке.

Детали: Бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа не состоится 23 июля, как предполагалось ранее.

Об этом сообщил промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александр Красюк. По словам функционера, поединок придется перенести минимум на месяц.

«20 августа — наиболее вероятная дата», — цитирует Красюка AFP.

Также промоутер сообщил, что реванш, скорее всего, состоится на Ближнем Востоке. Официально о бое должны объявить на следующей неделе.

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