Беларусь продлила военные учения на границе с Украиной

Главное: В Беларуси уже несколько раз продлевали сроки проведения военных учений, таким образом удерживая подразделения ВСУ от переброски на другие направления. Сейчас же учения продлили до 11 июня.

Детали: Беларусь продлила сроки проверки боевой готовности своей армии до 11 июня, сообщил в понедельник, 6 июня, спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык.

«Украинская разведка нам также сообщает о продлении сроков проверки боевой готовности Вооруженных сил этой страны до 11 июня. Раньше планировалось до 4-го. В рамках подготовки к собранию с военнообязанными территориальной обороны Беларуси с 22 июня по 16 июля военные комиссариаты Гомельской области уточняют военные данные резервистов», — рассказал он.

В Минобороны также сообщают, что в Брянской и Курской областях РФ для предотвращения перебрасывания украинских войск на другие направления противник удерживает подразделения.

«В частности, в районе населенного пункта Теткино, Курская область, находится военнослужащие из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. В районе международного автомобильного пункта пропуска Новые Юрковичи, Брянская область, Россия, продолжается инженерно-фортификационное оборудование позиций», — сообщил Мотузянык.

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