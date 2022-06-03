Названа цифра заблокированных иностранных судов в украинских портах

Главное: В украинских портах заблокированы 68 иностранных судов. 19 из них должны были перевозить продовольственные грузы.

Детали: В украинских морских портах в результате нападения России на Украину и перекрытия морских торговых путей остаются заблокированными 68 иностранных торговых судов. Об этом сообщает ЦТС.

Из общего количества 19 судов должны были перевозить продовольственные грузы. Во временно оккупированном Херсоне осталось восемь заблокированных судов, в Мариуполе — шесть единиц. Сообщается, что часть судов из захваченных портов оккупанты вывели в российские города самостоятельно.

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