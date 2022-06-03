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Новости > Стало известно, сколько аэропортов и вокзалов разрушено в Украине с начала войны

Стало известно, сколько аэропортов и вокзалов разрушено в Украине с начала войны

Александр Панько
03.06.22 14:32
182
Стало известно, сколько аэропортов и вокзалов разрушено в Украине с начала войны

Главное: С 24 февраля армия РФ повредила тысячи км автодорог, семь тысяч км железнодорожных путей, и более 350 мостов, сообщили в Мининфраструктуры. Также разрушено 11 аэропортов и 21 ж/д вокзал.

Детали: С начала войны 24 февраля российские войска разрушили в Украине 11 аэропортов, 21 железнодорожный вокзал и захватили четыре порта. Об этом 3 июня сообщило Министерство инфраструктуры.

«За 100 дней активных боевых действий на территории страны повреждено или полностью разрушено тысячи километров автодорог, семь тысяч км железнодорожных путей, 302 автомобильных и 49 железнодорожных мостов, 11 аэропортов и 21 ж/д вокзал, при этом захвачено четыре морских порта», — утонили в ведомстве.

Кроме того, как минимум, 300 тысяч человек остались без жилья.

В министерстве подчеркнули, что переходят «в инфраструктурное контрнаступление», как и защитники на передовой. На данный момент расчищены сотни километров дорог и отремонтированы сотни километров путей, обеспечен проезд 39 искусственными сооружениями.

В тему: Оценен ущерб окружающей среде Украины из-за войны.

Тэги: Украина, общество, новости Украины, разрушения, война в Украине

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