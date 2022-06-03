Россияне в Мариуполе не выдают справки о смерти людей, погибших под обстрелами

Главное: Российские военные в Мариуполе не выдают справки о смерти, если она наступила в результате боевых действий. Справку о смерти и право захоронения в отдельной могиле в гробу россияне предоставляют исключительно по факту смерти от естественных причин.

Детали: Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о новых издевательствах россиян при похоронах погибших жителей города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Российские военные отказались выдавать документы о смерти погибших от обстрелов или от полученных травм.

«Новые издевательства россиян при захоронении погибших мариупольцев. Справку о смерти и праве захоронения в отдельной могиле в гробу они предоставляют исключительно по факту смерти от естественных причин. В случае гибели человека под обстрелами или даже при смерти от последствий полученных ранений справку о смерти не выдают. А хоронят человека исключительно в братской могиле безымянно. Максимум — близким могут выдать справку после захоронения о „пропавшем без вести“», — написал Андрющенко.

В тему: Во временно оккупированном Мариуполе ввели смертную казнь.